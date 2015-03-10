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Житель Симферополя заключён под стражу за семь афер с недвижимостью стоимостью более 10 млн рублей

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Мужчина незаконно переоформил жилплощадь жителей Крыма на подставных лиц.

Житель Симферополя заключён под стражу за семь афер с недвижимостью. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских правоохранительных органов. Известно, что злоумышленником причинен материальный ущерб в размере, превышающей десять миллионов рублей. Предварительно полицией установлено, что мужчина использовал поддельные документы. Ему удалось переоформить шесть чужих квартир и домов, а также один земельный участок на подставных лиц. 

По данным фактам следователями полиции Алушты, Ялты и Симферополя были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. В настоящее время расследованием этих афер занялась Следственная часть.

пресс-служба МВД РФ

На время расследования фигурант заключён под стражу. Специалистами устанавливаются возможные дополнительные эпизоды его криминальной деятельности.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: крым, мошенничество, симферополь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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