Полиция расследует смертельное ДТП на трассе "Парголово-Огоньки"

В полицейском отделении Всеволожского района Ленинградской области производится расследование обстоятельств смертельного ДТП на 30 км трассы "Парголово-Огоньки" под Сертолово. Сообщение о трагедии поступило правоохранителям около 18 часов, – следует из информации от пресс-службы петербургской полиции.
Сотрудники местной ГАИ на месте установили, что 46-летняя женщина пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Не заметивший пешехода 38-летний водитель "Фольксвагена Поло" совершил наезд на женщину, в результате чего последовала ее гибель от полученных травм.
Полиция проводит проверку и устанавливает прочие детали трагедии.
Ранее мы рассказывали, что полицейские со стрельбой остановили иномарку с двумя школьниками на проспекте Народного Ополчения.
Фото: Telegram / Петербургская полиция
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