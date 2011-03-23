Полиция расследует смертельное ДТП на трассе "Парголово-Огоньки"

Погибшая 46-летняя женщина переходила дорогу на красный свет.

В полицейском отделении Всеволожского района Ленинградской области производится расследование обстоятельств смертельного ДТП на 30 км трассы "Парголово-Огоньки" под Сертолово. Сообщение о трагедии поступило правоохранителям около 18 часов, – следует из информации от пресс-службы петербургской полиции.

Сотрудники местной ГАИ на месте установили, что 46-летняя женщина пересекала дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет. Не заметивший пешехода 38-летний водитель "Фольксвагена Поло" совершил наезд на женщину, в результате чего последовала ее гибель от полученных травм.

Полиция проводит проверку и устанавливает прочие детали трагедии.

Ранее мы рассказывали, что полицейские со стрельбой остановили иномарку с двумя школьниками на проспекте Народного Ополчения.

Фото: Telegram / Петербургская полиция