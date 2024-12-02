Полицейские со стрельбой остановили иномарку с двумя школьниками на Народного Ополчения

Выяснилось, что за рулем находился 17-летний учащийся специальной школы Приморского района, который, судя по всему, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ночь с 30 ноября на 1 декабря текущего года в Петербурге экипаж ДПС попытался остановить автомобиль Kia Ceed возле дома 40 на улице Солдата Корзуна для проверки документов. Однако водитель автомобиля проигнорировал требование остановиться и начал ускоряться.

Автоинспекторы включили проблесковые маячки и начали преследовать нарушителя. Во время погони водитель проехал на красный свет и выехал на встречную полосу, создавая опасность для других участников движения. После нескольких попыток заставить водителя остановиться, полиция была вынуждена открыть огонь по колесам машины.

Преследование завершилось у дома 143 на проспекте Народного Ополчения, где автомобиль был заблокирован. Водитель и пассажир пытались скрыться, но были задержаны сотрудниками ДПС.

Выяснилось, что за рулем находился 17-летний учащийся специальной школы Приморского района, который, судя по всему, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его направили на медицинское освидетельствование. Также стало известно, что автомобиль принадлежал родственнику подростка, ключи от которого он взял без разрешения.

Полицейские составили административные протоколы по нескольким статьям КоАП РФ в отношении водителя, после чего оба подростка были переданы родителям. Материалы о неправомерном использовании автомобиля переданы следователям для дальнейшего расследования.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе задержан водитель каршеринга в наркотическом опьянении.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти