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Под Петербургом водитель Nissan насмерть сбил пенсионерку
Сегодня, 10:23
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Под Петербургом водитель Nissan насмерть сбил пенсионерку

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Ранее управлявший машиной к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП с пешеходом в деревне Проба. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 30 января в полицию Всеволожского района поступила информация об аварии. Около дома 24 по Пробинскому шоссе 20-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai, двигаясь от деревни Углово в сторону поселка Рахья, при совершении обгона в разрешенном месте выехал на "встречку" и сбил пенсионерку. 

В результате 88-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Ранее управлявший машиной к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что два человека пострадали в ДТП на Централитовской улице в Тихвине. 

Фото: Piter.TV 

Теги: деревня проба, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области, ДТП,

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