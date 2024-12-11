Под Петербургом водитель Nissan насмерть сбил пенсионерку

Ранее управлявший машиной к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Правоохранители проводят проверку по факту смертельного ДТП с пешеходом в деревне Проба. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 30 января в полицию Всеволожского района поступила информация об аварии. Около дома 24 по Пробинскому шоссе 20-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai, двигаясь от деревни Углово в сторону поселка Рахья, при совершении обгона в разрешенном месте выехал на "встречку" и сбил пенсионерку.

В результате 88-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. Ранее управлявший машиной к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что два человека пострадали в ДТП на Централитовской улице в Тихвине.

Фото: Piter.TV