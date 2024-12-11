Два человека пострадали в ДТП на Централитовской улице в Тихвине

Это – 46-летний мужчина и 39-летняя женщина.

С Централитовской улицы города Тихвина Ленобласти госпитализировали двух человек, которые пострадали в результате ДТП. Об этом со ссылкой на региональное отделение МЧС сообщают в 47news.

Сообщение о происшествии поступило спасателям в 16:53. На место инцидента выдвинулась бригада 63-й пожарной части.

По предварительным данным ГАИ, на дороге произошло боковое столкновение легковых авто марок "Лада" и Exeed. Среди пострадавших – 46-летний мужчина и женщина 39-ти лет. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранителями.

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