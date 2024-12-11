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Во Всеволожском районе неизвестный разбил Audi
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Во Всеволожском районе неизвестный разбил Audi

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Злоумышленника ищут полицейские.

Правоохранители Всеволожского района разыскивают дебошира, который разбил иномарку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Рано утром 30 января полицейским поступила информация от жительницы деревни Мистолово о том, что неизвестный повредил ее автомобиль Audi Q8, припаркованный около парадной дома в Спортивном проезде. У иномарки были разбиты все стекла и фары, спущены колеса, а также виднелись вмятины на дверях. 

Владелица машины подала заявление в полицию, сумма ущерба устанавливается. 

Ранее мы рассказывали о том, что во 2-м Рабфаковском переулке неизвестные сожгли иномарку. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мистолово, разбили машину
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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