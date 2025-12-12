На стройке в Мистолово мигрант прыгнул со второго этажа, пытаясь скрыться от полиции

На двух объектах состоялся рейд.

Полицейские проверили мигрантов на двух строительных объектах в деревне Мистолово во Всеволожском районе Ленобласти. Работали также кинологи с собаками и сотрудники Управления по вопросам миграции, сообщили в МВД России.

При виде правоохранителей несколько человек решили скрыться в лесу. Беглецов быстро обнаружили и усадили в служебный автобус. Один из рабочих прыгнул со второго этажа здания, но и его поймали. Всего проверке подверглись порядка 100 иностранцев, 20 из них были доставлены в отдел для привлечения к административной ответственности. Большую часть депортируют на родину.

У некоторых мигрантов документы оказались в порядке, однако они совсем не знают русский язык. Полицейские задались вопросом, как именно эти приезжие сдавали экзамен.

Подобные рейды проводятся полицией Петербурга регулярно – для профилактики нарушений, повышения безопасности и общей декриминализации обстановки в городе и области. Пресс-служба МВД

Ранее мы рассказывали о том, что в ходе рейдов в Петербурге и Ленобласти проверили более 1,4 тыс. курьеров и 3 тыс. мигрантов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти