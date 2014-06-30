В ходе рейдов в Петербурге и Ленобласти проверили более 1,4 тыс. курьеров и 3 тыс. мигрантов

Во-первых, особое внимание уделили соблюдению ПДД.

Полиция проверила курьеров и мигрантов в Петербурге и Ленобласти. В рейдах участвовали различные службы Главка, рассказали в МВД России.

В погоне за заказами некоторые доставщики не замечали пешеходов на тротуарах. Составлено свыше 1,2 тыс. протоколов, изъято 453 средства передвижения.

Проводилась работа не только с самими курьерами, но и с работодателями: проверено 20 складов двух крупных сервисов доставки, изучены документы более чем 300 сотрудников. В отношении 231 курьера составлены протоколы за нарушение миграционного законодательства. Руководителей тоже привлекли к административной ответственности.

А по линии миграционного законодательства составили около 3,3 тыс. протоколов, 505 иностранцев помещены в центры временного содержания для решения вопроса о депортации. Возбуждено 15 уголовных дел, из них 11 – в отношении взяткодателей. Четыре дела завели за использование поддельных документов.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти