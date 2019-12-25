Спрос на дорогие дома в Ленобласти вырос на 36%

Аналитики предсказывают долгосрочный высокий спрос на дорогой сегмент частной недвижимости в Ленобласти.

Подведение предварительных итогов первой половины 2021 года коснулось и рынка элитной частной недвижимости в Ленинградской области: продажи дорогих домов в регионе выросли на 36%, предложение сократилось на 22,1%. За аналогичный период прошлого года было куплено 86 объектов недвижимости указанного класса, в нынешнем году - уже 117. При этом на продажу в 2020-м были выставлены 740 домов класса А и В, а в 2021 - 606. Цена элитного коттеджа поднялась на 12% и составила в среднем 65,8 миллионов рублей, дом в бизнес-классе подорожал на 8% - его стоимость в среднем составляет 26,4 миллиона, по данным аналитиков компании Knight Frank SPb.

В классе А появились новые проекты в премиальных локациях курортного района возле Солнечного и представлены проекты в зоне Репино-Ленинское, в классе В продаются новые объекты в Мистолово, Токсово и на Вуоксе. Эксперты предсказывают устойчивость высокого спроса на объекты обоих классов в долгосрочной перспективе, появление новых объектов с увеличенной площадью и многофункциональным зонированием, позволяющим не только отдыхать в этих домах, но и работать.

Девелоперы объясняют положительную динамику осторожно: продажи качественной недвижимости в элитных районах всегда держатся на хорошем уровне, вне зависимости от экономической обстановки, но периодически спрос колеблется от готовых домов к готовым участкам и наоборот, что сказывается на себестоимости строительства.

Главным трендом остаются дома в зонах с природными преимуществами: в лесах рядом с водоемами, в отдалении от крупных городов.

Между тем, в Петербурге на 4,5% подорожали однокомнатные квартиры.

Фото: Pixabay