В деревне Мистолово 4-летняя девочка получила ожоги во время новогоднего шоу

Правоохранители начали проверку после того, как в Ленобласти 4-летняя малышка получила химические ожоги стоп во время праздничного шоу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в среду, 4 января.
Девочка пострадала во время представления в развлекательном комплексе. Врачи "скорой помощи" осмотрели ее и оказали помощь. От госпитализации родители ребенка отказались.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петергофе 5-летний мальчик попал в больницу после отдыха в спа.
Фото: Piter.tv
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