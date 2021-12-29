В деревне Мистолово 4-летняя девочка получила ожоги во время новогоднего шоу

Девочка находится в удовлетворительном состоянии. Мама пострадавшей от госпитализации отказалась.

Правоохранители начали проверку после того, как в Ленобласти 4-летняя малышка получила химические ожоги стоп во время праздничного шоу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в среду, 4 января.

Девочка пострадала во время представления в развлекательном комплексе. Врачи "скорой помощи" осмотрели ее и оказали помощь. От госпитализации родители ребенка отказались.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петергофе 5-летний мальчик попал в больницу после отдыха в спа.

Фото: Piter.tv