Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся у деревни Валовщина

Скрывшегося мужчину ищут, проводится проверка.

Правоохранители разыскивают участника смертельной аварии. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 4 сентября на 2-м километре подъездной дороги к деревне Валовщина, вне населенного пункта, неизвестный водитель, управляя транспортным средством, наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. В результате 50-летний житель села Путилово скончался.

Фото: Piter.TV