Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся у деревни Валовщина

Правоохранители разыскивают участника смертельной аварии. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 4 сентября на 2-м километре подъездной дороги к деревне Валовщина, вне населенного пункта, неизвестный водитель, управляя транспортным средством, наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. В результате 50-летний житель села Путилово скончался.
Скрывшегося мужчину ищут, проводится проверка.
Ранее мы сообщили о том, что водитель Hyundai сбил шестиклассника на Петергофском шоссе. Подростка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Фото: Piter.TV
