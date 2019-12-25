  1. Главная
Водитель сбил насмерть пешехода и скрылся у деревни Валовщина
Сегодня, 9:58
Скрывшегося мужчину ищут, проводится проверка.

Правоохранители разыскивают участника смертельной аварии. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Вечером 4 сентября на 2-м километре подъездной дороги к деревне Валовщина, вне населенного пункта, неизвестный водитель, управляя транспортным средством, наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. В результате 50-летний житель села Путилово скончался. 

Ранее мы сообщили о том, что водитель Hyundai сбил шестиклассника на Петергофском шоссе. Подростка госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. 

Фото: Piter.TV 

