На трассе в Ленобласти столкнулись грузовик и легковушка, есть погибшие

Скончался водитель Kia Cerato.

На 4-м километре автодороги "Новая Пустошь — Невская Дубровка" в эту субботу, 8 марта, во Всеволожском районе Ленинградской области произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 27-летний водитель грузовика Shamkan, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем Kia Cerato, которым управлял 51-летний мужчина.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Проводится проверка, в рамках которой устанавливаются все обстоятельства аварии, включая возможные причины выезда грузовика на встречную полосу, отметили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее Piter.TV сообщал, что кикшеринговые сервисы возобновили работу в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области