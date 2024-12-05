Кикшеринговые сервисы возобновили работу в Петербурге

С 1 марта в России вступили в силу изменения в ПДД, напоминают пользователям услуг.

После зимнего перерыва кикшеринговые сервисы Whoosh и "Яндекс Go" вновь запустили аренду электросамокатов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили пресс-службы компаний.

Уже 6 марта самокаты Whoosh начали появляться на улицах города и стали доступны для поездок. В связи с переменчивой погодой сервис временно установил ограничение скорости до 15 км/ч на всей территории города. Пользователи могут уточнить доступность самокатов через мобильное приложение.

За время межсезонья все самокаты прошли глубокое техническое обслуживание. Часть запчастей, использованных при ремонте, была произведена на локальном производстве Whoosh в России. Кроме того, в этом сезоне в городе появятся самокаты новой модели с улучшенными параметрами комфорта и безопасности.

"Яндекс Go" также возобновил работу, предложив пользователям обновлённый парк самокатов.

Напомним, что с 1 марта в России вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь для электросамокатов и других СИМ установлены новые правила, включая ограничения скорости и требования к возрасту пользователей.

Ранее Piter.TV сообщал, что количество погибших в результате ДТП с микроавтобусом в Ленобласти увеличилось до двух.

Фото: Piter.TV