Количество погибших в результате ДТП с микроавтобусом в Ленобласти увеличилось до двух

Водитель задержан.

Трагическое ДТП, произошедшее под Тосно, унесло жизни двух человек. По информации 78.ru, после аварии в больнице скончалась 41-летняя женщина — мама девятилетней девочки, которая погибла на месте происшествия. Женщину доставили в медицинское учреждение в тяжёлом состоянии, однако спасти её не удалось — она скончалась в реанимации.

Напомним, что авария произошла с участием микроавтобуса, который врезался в столб. В результате инцидента в больницу были доставлены ещё три человека — двое мужчин и одна женщина, все с тяжёлыми травмами. На данный момент состояние одного из пострадавших стабилизировалось, остальные продолжают находиться в тяжёлом состоянии.

Водитель микроавтобуса, 50-летний мужчина, был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть двух и более лиц. На данный момент он находится в изоляторе.

Обстоятельства аварии выясняются. Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить все детали произошедшего.

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Фото: прокуратура Ленинградской области