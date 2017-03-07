На подростка с инвалидностью напали с ножом на крыльце школы в Петербурге

Шестиклассники вооружились канцелярским ножом.

В одной из школ Выборгского района Санкт-Петербурга накануне, 7 марта, произошёл инцидент, в ходе которого 15-летний подросток стал жертвой нападения со стороны группы шестиклассников. Как стало известно 78.ru, конфликт произошёл на территории учебного заведения.

По предварительной информации, агрессивно настроенные школьники вооружились канцелярским ножом и нанесли пострадавшему травму кисти. Одной из возможных причин нападения, как предполагается, могла стать инвалидность подростка по зрению, что сделало его объектом травли.

Родители пострадавшего уже заявили о намерении обратиться в полицию для проведения проверки и привлечения виновных к ответственности. В настоящее время обстоятельства инцидента выясняются. Школьная администрация и правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия для установления всех деталей произошедшего.

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Фото: Piter.TV