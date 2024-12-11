На трассе в Киришском районе в ДТП погиб 44-летний мужчина

НА автодороге столкнулись фура и "легковушка".

На 225-м км автодороги "Лодейное Поле – Тихвин – Будогущь – Чудово" в Киришском районе Ленинградской области около 14:40 произошло ДТП. В пресс-службе петербургской полиции сообщают о гибели одного человека.

По данным правоохранителей, на дороге случилось лобовое столкновение грузового авто и легковой машины, в результате которого 42-летний водитель "ВАЗа" получил травмы и был госпитализирован. Его 44-летнего пассажир скончался от полученных повреждений на месте происшествия.

В МВД проводят выясняют причины и обстоятельства летального ДТП.

Ранее мы сообщали, что петербуржец 2 месяца будет ходить пешком из-за снега на номере автомобиля.

Фото: МВД Санкт-Петербурга