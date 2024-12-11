Петербуржец 2 месяца будет ходить пешком из-за снега на номере автомобиля

Подсудимый свою вину не признал и пояснил, что на знаке были закрыты только цифры региона, что не мешает сотрудникам ГИБДД идентифицировать машину.

В Петербурге мужчину лишили водительского удостоверения на 2 месяца из-за снега на номерах. Об этом рассказала объединённая пресс-служба городских судов Петербурга.

Суд установил, что 16 декабря 2024 года петербуржец у дома № 74 на Среднем проспекте Васильевского острова налепил снег на передний регистрационный знак своего автомобиля Daewoo Nexia.

Подсудимый свою вину не признал и пояснил, что на знаке были закрыты только цифры региона, что не мешает сотрудникам ГИБДД идентифицировать машину.

Установлено, что всего в 2024 году мужчина 74 раза привлекался за нарушение ПДД. Суд лишил его прав на два месяца при максимальном наказании в три месяца.

Фото: Telegram/ Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга