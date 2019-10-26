В ДТП на Софийской овощебазе погибли три человека

Ещё двое находятся в больнице.

Вечером 28 августа на территории Софийской овощебазы произошло смертельное ДТП. Подробности аварии стали известны Piter.tv.

По предварительной информации, 23-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lanos, двигаясь по территории оптового овощного рынка, не справился с управлением и наехал на припаркованный автомобиль MAN с прицепом.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных телесных повреждений скончался. Еще два пассажира (20 и 21 год) также скончались на месте от травм. Двух других 21-летних пассажиров госпитализировали в медучреждения.

Водитель Chevrolet Lanos в 2022 года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался два раза.

Ранее на трассе "Кириши-Городище-Волхов" сбили велосипедиста.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | (Рамал Алиев)