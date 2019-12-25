На трассе "Кириши-Городище-Волхов" сбили велосипедиста

Ребенок случайно вильнул рулем на дороге.

На трассе "Кириши – Городище – Волхов" велосипедист попал под колеса автомобиля. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор".

Машина пыталась обогнать ребенка на двухколесном транспорте, но тот случайно вильнул рулем. Мальчик получил травмы. Его доставили в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

Родители, повторите, пожалуйста, с детьми основы ПДД. Дорожный инспектор

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор