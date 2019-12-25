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На трассе "Кириши-Городище-Волхов" сбили велосипедиста
Сегодня, 16:41
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На трассе "Кириши-Городище-Волхов" сбили велосипедиста

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Ребенок случайно вильнул рулем на дороге.

На трассе "Кириши – Городище – Волхов" велосипедист попал под колеса автомобиля. Об этом рассказали в группе "Дорожный инспектор". 

Машина пыталась обогнать ребенка на двухколесном транспорте, но тот случайно вильнул рулем. Мальчик получил травмы. Его доставили в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

Родители, повторите, пожалуйста, с детьми основы ПДД.

Дорожный инспектор

Ранее на Piter.tv: в Красном Селе элитная иномарка сбила шестиклассника.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор

 

Теги: велосипедист, гибдд, пдд, сбила машина, трасса кириши-городище-волхов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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