В Красном Селе элитная иномарка сбила шестиклассника

Сейчас мальчик находится в состоянии средней степени тяжести.

В пятницу, 26 августа, в Красном Селе мальчик решил перебежать через дорогу вне зоны пешеходного перехода и попал под Infiniti. Теперь 11-летний пострадавший не сможет отметить День знаний с одноклассниками.

По информации Piter.tv, у ребенка диагностировали перелом левого предплечья, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

За рулем элитной иномарки сидела 37-летняя жительница Петербурга. Известно, что в этом году она ни разу не попадала в ДТП и не нарушала правила дорожного движения.

Ранее на Piter.tv: школьник отравился таблеткой на вечеринке в Петербурге.

Фото: Piter.tv