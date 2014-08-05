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В Красном Селе элитная иномарка сбила шестиклассника
Сегодня, 12:38
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В Красном Селе элитная иномарка сбила шестиклассника

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Сейчас мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. 

В пятницу, 26 августа, в Красном Селе мальчик решил перебежать через дорогу вне зоны пешеходного перехода и попал под Infiniti. Теперь 11-летний пострадавший не сможет отметить День знаний с одноклассниками. 

По информации Piter.tv, у ребенка диагностировали перелом левого предплечья, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести. 

За рулем элитной иномарки сидела 37-летняя жительница Петербурга. Известно, что в этом году она ни разу не попадала в ДТП и не нарушала правила дорожного движения. 

Ранее на Piter.tv: школьник отравился таблеткой на вечеринке в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: дпс, красное село, мальчика сбила infiniti, пдд, скорая
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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