Виновник смертельной аварии на КАД Петербурга отправлен в колонию

В результате водительница Volkswagen получила серьезные травмы, а ее мать погибла.

Прокуратура Петродворцового района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменили ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

В августе 2023 года подсудимый, перевозя на грузовом самосвале грунт массой 25 тонн по съезду с Кольцевой автодороги на Краснофлотское шоссе, утратил контроль над управлением и оказался на съезде в сторону Соснового Бора. Там водитель столкнулся с машиной Volkswagen Caravelle с опрокидыванием грузовой части на "легковушку".

В результате водительница Volkswagen получила серьезные травмы, а ее мать погибла. Также на заднем сидении были трое детей, они не пострадали.

Суд назначил наказание в виде 2 лет 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Кроме того, виновник ДТП не сможет управлять транспортными средствами 2 года 10 месяцев.

Ранее на Piter.TV: водитель Audi сбил женщину с двумя детьми на Ленинском проспекте.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга