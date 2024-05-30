  1. Главная
Водитель автобуса, сбивший насмерть пенсионерку на Спирина, отправлен в колонию
Сегодня, 16:26
Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменили ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом пишет 12 сентября Neva.Today

В августе 2024 года обвиняемый, управляя автобусом, при повороте с улицы Освобождения на улицу Спирина наехал на 68-летнюю женщину. Она переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшая погибла в больнице от полученных травм. 

Суд назначил водителю наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. 

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга 

