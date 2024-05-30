Водитель автобуса, сбивший насмерть пенсионерку на Спирина, отправлен в колонию

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, которому вменили ч. 3 ст. 264 УК РФ. Об этом пишет 12 сентября Neva.Today.

В августе 2024 года обвиняемый, управляя автобусом, при повороте с улицы Освобождения на улицу Спирина наехал на 68-летнюю женщину. Она переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшая погибла в больнице от полученных травм.

Суд назначил водителю наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Ранее на Piter.TV: велосипедист столкнулся с таксистом и угрожал ему ножом в Петергофе.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга