Перед судом в Петербурге предстанет автоледи, сбившая насмерть пенсионера

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней женщины. Ей вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ.
По данным надзорного ведомства, в феврале водительница автомобиля Skoda Rapid на Светлановском проспекте сбила мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на "зеленый". В результате ДТП 73-летний пенсионер скончался.
Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.
Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга
