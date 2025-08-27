Перед судом в Петербурге предстанет автоледи, сбившая насмерть пенсионера

Мужчина переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на "зеленый".

Прокуратура Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летней женщины. Ей вменяют ч. 3 ст. 264 УК РФ.

По данным надзорного ведомства, в феврале водительница автомобиля Skoda Rapid на Светлановском проспекте сбила мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на "зеленый". В результате ДТП 73-летний пенсионер скончался.

Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: на улице Красина водитель Toyota врезался в дерево, пострадали двое.

Видео: пресс-служба прокуратуры Петербурга