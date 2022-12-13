В ДТП под Выборгом выжил годовалый мальчик

Его родители и 4-летняя сестра погибли.

Под Выборгом вечером 19 февраля произошла авария, которая унесла жизнь четырех человек, в том числе детей. Piter.tv узнал подробности ДТП.

Около 21:30 на 110 км а/д "Зеленогорск-Выборг-Приморск", 38-летний водитель Mercedes-Benz, двигаясь от города Приморск в сторону Выборга, не справился с управлением и выехал на встречку. Там он столкнулся с автомобилем Saab 9000 под управлением 28-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Mercedes-Benz от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Его пассажиры (37 и 44 года) в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Водитель автомобиля Saab, его 37-летняя жена и 4-летняя дочь скончались на месте происшествия. Годовалый мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Водитель Mercedes-Benz в 2022-23 году четыре раза привлекался за нарушения ПДД к административной ответственности.

Выборгской городской прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту данного ДТП.

Накануне утром на КАД произошло массовое ДТП.

Фото: Прокуратура Ленинградской области