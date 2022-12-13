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Утром на КАД произошло массовое ДТП
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Утром на КАД произошло массовое ДТП

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На место аварии прибыли правоохранители и эвакуатор.

В воскресенье, 19 февраля, на КАД произошло массовое ДТП. Дорогу не поделили четыре автомобиля. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Авария произошла на внешнем кольце перед съездом на Софийскую. Информации о пострадавших нет. 

На место аварии прибыли правоохранители и эвакуатор. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Из-за ДТП движение по данному участку дороги затруднено. 

В комментариях к посту водители пожаловались на сложную обстановку на дорогах из-за снегопада. 

Ранее на Piter.tv: на улице Комсомола столкнулись трамвай и легковушка.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП. Санкт-Петербург

Теги: кад, массовое дтп на кад, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Коронавирус в Петербурге,

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