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На автодороге "Гатчина — Куровицы" за рулем "Жигулей" погиб пенсионер
Сегодня, 8:56
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На автодороге "Гатчина — Куровицы" за рулем "Жигулей" погиб пенсионер

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Травм, полученных в следствие аварии, у погибшего не зафиксировали.

Полицейские проводят проверку по факту гибели водителя "Жигулей" в ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 26 марта на 8-м километре трассы "Гатчина — Куровицы" 81-летний житель Пермской области, управляя машиной "ВАЗ 21074", съехал в кювет. На месте обнаружили тело пенсионера. При этом травм, полученных в следствие аварии, у погибшего не зафиксировали. 

Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что под колеса иномарки на Долгоозерной улице попала школьница. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гатчина, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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