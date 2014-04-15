На автодороге "Гатчина — Куровицы" за рулем "Жигулей" погиб пенсионер

Полицейские проводят проверку по факту гибели водителя "Жигулей" в ДТП. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Утром 26 марта на 8-м километре трассы "Гатчина — Куровицы" 81-летний житель Пермской области, управляя машиной "ВАЗ 21074", съехал в кювет. На месте обнаружили тело пенсионера. При этом травм, полученных в следствие аварии, у погибшего не зафиксировали.
Все детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что под колеса иномарки на Долгоозерной улице попала школьница.
Фото: Piter.TV
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