В ДТП под Гатчиной погибла женщина и пострадали три человека

Водитель Chevrolet Aveo не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Citroën C5

В Гатчинском районе Ленинградской области днём 9 мая произошло смертельное ДТП. Подробности аварии стали известны Piter.tv/

Во вторник, 9 мая, в 12:20 на 40 км а/д А-120 "Южное полукольцо", 62-летний А., управляя автомобилем Chevrolet Aveo, двигаясь от деревни Сяськелово в сторону деревни Черемыкино, при повороте налево, в направлении деревни Жабино, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Citroën C5 под управлением 56-летнего Ю.

В результате ДТП, 41-летняя пассажирка Chevrolet Aveo от полученных травм скончалась на месте; 13-летняя пассажирка этой же иномарки с сочетанными травмами, в состоянии средней тяжести госпитализирована в больницу; и ещё одна 62-летняя пассажирка с сочетанными травмами, в состоянии средней тяжести госпитализирована. Водитель Chevrolet Aveo с сочетанными травмами в состоянии средней тяжести также находится в больнице. Он в 2022-2023 к административной ответственности за нарушении ПДД не привлекался.

Водитель Citroën C5 в 2022-2023 к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 8 раз (ст.12.9 ч.2 КоАП РФ).

Возбуждено уголовное дело по ст.264 ч.3 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека).

Прокуратура проводит проверку после ДТП с ребенком в поселке Котельский.

Фото: ВКонтакте/ ДТП и ЧП (Наталия Набокова)