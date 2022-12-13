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Прокуратура проводит проверку после ДТП с ребенком в поселке Котельский
Сегодня, 16:58
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Прокуратура проводит проверку после ДТП с ребенком в поселке Котельский

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От удара ребенок отлетел в сторону.

В Ленобласти произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Прокуратура проводит проверку после того, как мотоциклист сбил школьника на велосипеде. Об этом сообщили в "АиФ Санкт-Петербург".

Авария произошла накануне, 8 мая. Байкер ехал на высокой скорости и сбил мальчика. Инцидент произошел на дороге из гравия.

От удара ребенок отлетел в сторону. Водитель помог школьнику подняться и унес его подальше от дороги. Информация о состоянии велосипедиста уточняется.

Городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки, проводимой по факту ДТП.

Пресс-служба прокуратуры 

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Фото: Piter.tv

Теги: дтп в ребенком, ленобласть, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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