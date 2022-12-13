В петербургском Педиатрическом университете медики спасают 17-летнюю беременную пациентку

В петербургском Педиатрическом университете медики спасают 17-летнюю девушку, которая находится на 24-й неделе беременности. У девушки начался сепсис. Об этом сообщили в telegram-канале учреждения.
Пациентку госпитализировали в Городскую инфекционную больницу имени Боткина. Петербурженка жаловалась на высокую температуру, кашель и насморк. Когда ее доставили в больницу, несовершеннолетняя почувствовала боль в паховой области.
Врачи диагностировали у школьницы урологический сепсис: было отмечено увеличение правой почки и ряд других проблем. Девушку перевели в Педиатрический университет.
Пока прогнозы внушают осторожный оптимизм, она выносит беременность и инфекция будет побеждена.
Пресс-служба Педиатрического университета
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Фото: Pxhere
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