В петербургском Педиатрическом университете медики спасают 17-летнюю беременную пациентку

У девушки начался сепсис.

В петербургском Педиатрическом университете медики спасают 17-летнюю девушку, которая находится на 24-й неделе беременности. У девушки начался сепсис. Об этом сообщили в telegram-канале учреждения.

Пациентку госпитализировали в Городскую инфекционную больницу имени Боткина. Петербурженка жаловалась на высокую температуру, кашель и насморк. Когда ее доставили в больницу, несовершеннолетняя почувствовала боль в паховой области.

Врачи диагностировали у школьницы урологический сепсис: было отмечено увеличение правой почки и ряд других проблем. Девушку перевели в Педиатрический университет.

Пока прогнозы внушают осторожный оптимизм, она выносит беременность и инфекция будет побеждена. Пресс-служба Педиатрического университета

Ранее на Piter.tv: "Аэрофлот" проводит проверку после сообщений о домогательствах к ребенку в самолете.

Фото: Pxhere