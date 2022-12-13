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В петербургском Педиатрическом университете медики спасают 17-летнюю беременную пациентку
Сегодня, 16:47
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В петербургском Педиатрическом университете медики спасают 17-летнюю беременную пациентку

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У девушки начался сепсис.

В петербургском Педиатрическом университете медики спасают 17-летнюю девушку, которая находится на 24-й неделе беременности. У девушки начался сепсис. Об этом сообщили в telegram-канале учреждения.

Пациентку госпитализировали в Городскую инфекционную больницу имени Боткина. Петербурженка жаловалась на высокую температуру, кашель и насморк. Когда ее доставили в больницу, несовершеннолетняя почувствовала боль в паховой области. 

Врачи диагностировали у школьницы урологический сепсис: было отмечено увеличение правой почки и ряд других проблем. Девушку перевели в Педиатрический университет.

Пока прогнозы внушают осторожный оптимизм, она выносит беременность и инфекция будет побеждена.

Пресс-служба  Педиатрического университета

Ранее на Piter.tv: "Аэрофлот" проводит проверку после сообщений о домогательствах к ребенку в самолете.

Фото: Pxhere

Теги: беременная девушка, здоровье, педиатрический университет, сепсис
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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