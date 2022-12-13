"Аэрофлот" проводит проверку после сообщений о домогательствах к ребенку в самолете

Перевозчик опросит членов кабинного экипажа и пассажиров, которые могли стать свидетелями случившегося.

"Аэрофлот" проводит проверку после сообщений о домогательствах к несовершеннолетнему на борту. Инцидент произошел на самолете, летевшем из Дубая в Москву. Об этом "360" заявили в пресс-службе перевозчика.

По словам 13-летнему подростка, к нему приставал сидящий рядом пассажир. В "Аэрофлоте" заявили, что несоответствующего поведения со стороны рядом сидящего взрослого пассажира выявлено не было.

В авиакомпании пообещали оказать содействие правоохранителям при проведении проверки. Перевозчик опросит членов кабинного экипажа и пассажиров, которые могли стать свидетелями случившегося.

Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Волгограде самолет не смог приземлиться из-за кроликов на посадочной полосе.

Фото: Piter.tv