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В Волгограде самолет не смог приземлиться из-за кроликов на посадочной полосе
Сегодня, 17:57
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В Волгограде самолет не смог приземлиться из-за кроликов на посадочной полосе

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Самолету пришлось сделать круг, чтобы пушистые диверсанты не пострадали.

В Волгограде самолет не смог приземлиться из-за кроликов, которые выбежали на посадочную полосу. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Около часа ночи в субботу, 6 мая, зайчики вышли на взлетную полосу. Их заметил  экипаж другого рейса, который вылетел из аэропорта Гумрак. Пушистые диверсанты прыгали по ВПП. В этот момент сюда должен был приземлиться Airbus Аэрофлота, летевший из Москвы. Самолету пришлось сделать круг, чтобы зверьки не пострадали. Спустя несколько минут кролики убежали в безопасное место. 

Самолет успешно сел. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: в Оренбурге упала карусель с 20 людьми.

Фото: Piter.tv

Теги: волгоград, кролики, самолет
Категории: Лента новостей, Новости России,

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