В Волгограде самолет не смог приземлиться из-за кроликов на посадочной полосе

Самолету пришлось сделать круг, чтобы пушистые диверсанты не пострадали.

В Волгограде самолет не смог приземлиться из-за кроликов, которые выбежали на посадочную полосу. Об этом сообщили в tg-канале Shot.

Около часа ночи в субботу, 6 мая, зайчики вышли на взлетную полосу. Их заметил экипаж другого рейса, который вылетел из аэропорта Гумрак. Пушистые диверсанты прыгали по ВПП. В этот момент сюда должен был приземлиться Airbus Аэрофлота, летевший из Москвы. Самолету пришлось сделать круг, чтобы зверьки не пострадали. Спустя несколько минут кролики убежали в безопасное место.

Самолет успешно сел. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv