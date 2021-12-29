После смертельного ДТП на трассе "Петербург – Псков" возбудили уголовное дело

В аварии погибли пассажирка легковушки.

После аварии на трассе "Санкт-Петербург – Псков" было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека". Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 22 января на 140 км автодороги "СПб-Псков" 54-летний водитель на автомобиле Renault Logan с целью обгона выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил столкновение с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем Hino. После этого Renault Logan столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВИС.

В результате ДТП водитель Renault Logan с различными травмами в состоянии средней тяжести госпитализирован в больницу. Его 51-летняя жена от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия.

Водитель легковушки за 2021 год привлекался к административной ответственности 7 раз.

Накануне 15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Пушкинском районе.

Фото: Piter.tv