На трассе "Нарва" в аварии погибла женщина

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушении ПДД, повлекшее смерть человека). Кингисеппской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП.

После аварии на трассе "Нарва", где погиб человек, возбудили уголовное дело, стало известно Piter.tv.

В воскресенье, 9 апреля, в 07:40 на 129 км + 960 м автодороги "Нарва" 72-летний мужчина, управляя автомобилем Renault Logan, не справился с управлением и въехал в опору ЛЭП.

В результате ДТП 41-летняя пассажирка скончалась в реанимации от полученных травм. Ещё одна 13-летняя пассажирка находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, разрывом селезёнки, разрывом печени. Обе находились на заднем сиденье автомобиля.

Водитель с ушибом грудной клетки, в легкой степени тяжести после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение. Автомобилист к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ (Нарушении ПДД, повлекшее смерть человека). Кингисеппской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП.

Ранее после ДТП в Ленобласти, в котором погибла восьмимесячная девочка, возбудили уголовное дело.

Фото: Прокуратура Ленинградской области