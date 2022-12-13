После ДТП в Ленобласти, в котором погибла восьмимесячная девочка, возбудили уголовное дело

Авария случилась на 13-ом км трассы Анташи – Ропша – Красное Село. Пострадали 5 человек.

После смертельной аварии в Ломоносовском районе Ленобласти возбуждено уголовное дело. ДТП произошло в субботу, 1 апреля, на 13-ом км трассы Анташи – Ропша – Красное Село. В результате погибла восьмимесячная девочка. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как удалось установить, 58-летний водитель Mitsubishi Deli не справился с управлением. Иномарка оказалась на встречной полосе и врезалась в Renault Capture под управлением 40-летнего водителя. В результате ДТП водитель Mitsubishi и 58-летняя женщина были госпитализированы в среднем и тяжёлом соответственно. Водитель Renault, а также пятилетний ребенок и 40-летняя женщина также были доставлены в больницу в среднем и тяжелом состоянии. Находившаяся в иномарке восьмимесячная малышка погибла на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Сейчас решается вопрос об избрании в отношении меры пресечения водителя Mitsubishi.

Ранее мы сообщили о том, что на трассе А-121 "Сортавала" в сторону Петербурга полностью перекрыто движение.

Фото: ОГИБДД по Ломоносовскому району ЛО