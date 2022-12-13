На трассе А-121 "Сортавала" в сторону Петербурга полностью перекрыто движение

Движение на федеральной трассе А-121 "Сортавала" в сторону Петербурга полностью перекрыто в связи с ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад.
В восемь утра 3 апреля на 9-м километре федеральной дороги А-121 "Сортавала" произошло столкновение автобуса и четырёх легковых автомобилей. В результате ДТП автобус развернуло на проезжей части, движение транспорта в сторону Петербурга полностью перекрыто. UPD: С 08:40 движение открыто по одной полосе.
Информация о пострадавших уточняется.
Фото: Piter.tv
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