  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На трассе А-121 "Сортавала" в сторону Петербурга полностью перекрыто движение
Сегодня, 8:38
98
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На трассе А-121 "Сортавала" в сторону Петербурга полностью перекрыто движение

0 0

UPD: С 08:40 движение открыто по одной полосе.

Движение на федеральной трассе А-121 "Сортавала" в сторону Петербурга полностью перекрыто в связи с ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад.

В восемь утра 3 апреля на 9-м километре федеральной дороги А-121 "Сортавала" произошло столкновение автобуса и четырёх легковых автомобилей. В результате ДТП автобус развернуло на проезжей части, движение транспорта в сторону Петербурга полностью перекрыто. UPD: С 08:40 движение открыто по одной полосе.

Информация о пострадавших уточняется.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, сортавала
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии