На трассе А-121 "Сортавала" в сторону Петербурга полностью перекрыто движение

UPD: С 08:40 движение открыто по одной полосе.

Движение на федеральной трассе А-121 "Сортавала" в сторону Петербурга полностью перекрыто в связи с ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор Северо-Запад.

В восемь утра 3 апреля на 9-м километре федеральной дороги А-121 "Сортавала" произошло столкновение автобуса и четырёх легковых автомобилей. В результате ДТП автобус развернуло на проезжей части, движение транспорта в сторону Петербурга полностью перекрыто. UPD: С 08:40 движение открыто по одной полосе.

Информация о пострадавших уточняется.

Фото: Piter.tv