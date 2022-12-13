На трассе "Кола" в ДТП погибли два водителя

Иномарка "Киа Рио" вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с другой машиной.

На трассе "Кола" произошло смертельное ДТП, в котором погибли два водителя. Инцидент произошел на 87-м километре трассы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Днем в пятницу, 14 апреля, автомобилист, управляя легковушкой "Киа Рио" выехал на полосу встречного движения. Машина влетела в иномарку "Шкода Рапид". В результате случившегося погибли 73-летний и 64-летний водители.

Кроме того, в больницу попали две пассажирки. 56-летняя женщина находится в тяжелом состоянии, другая 55-летняя пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.tv