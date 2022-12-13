В Ленобласти на трассе "Кола" в ДТП погиб мужчина и двухлетний мальчик

Жена и дочка погибшего мужчины находятся в больнице.

Сотрудниками полиции Волховского района Ленобласти возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе "Кола" с участием несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Поздним вечером 27 февраля на 100 км автомобильной дороги федерального значения "Кола" Range Rover под управлением 46-летнего мужчины, двигаясь из Петербурга в сторону Мурманска, при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Daewoo Nexia.

В результате ДТП погиб 35-летний водитель Daewoo Nexia и его двухлетний сын. Его 26-летняя жена госпитализирована в больницу в состоянии средней степени тяжести. Их семилетняя дочь госпитализирована в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств).

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Фото: ВКонтакте/ Аварийно-спасательная служба ЛО