Пьяный водитель врезался в уборочные машины на ЗСД, пострадал ребёнок

Мужчина за рулём в нетрезвом состоянии вёз в салоне 8-летнюю девочку.

В воскресенье, 26 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о ДТП на 19-ом км ЗСД, в результате которого пострадала 8-летняя школьница. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, 47-летний водитель управлял личным Renault Duster в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и столкнулся с двумя уборочными машинами, которые очищали проезжую часть.

В результате ДТП находившаяся на пассажирском сидении Renault второклассница была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ссадинами лица, в состоянии средней тяжести. На водителя составлен административный протокол по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV