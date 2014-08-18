В ДТП на Таллинском шоссе погиб 74-летний водитель

Он выехал на встречку и столкнулся с грузовиками.

Смертельное ДТП произошло утром 12 апреля на Таллинском шоссе. Об этом сообщил отдел пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

"Волга" на 66-ом километре выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя грузовиками Isuzu и Mercedes с полуприцепом. За рулем легковушки был 74-летний мужчина.

Водитель "Волги" скончался на месте. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На прошлой неделе пьяный водитель устроил смертельное ДТП на Дороге Жизни.

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