Пьяный водитель устроил смертельное ДТП на Дороге Жизни

В результате случившегося два его пассажира погибли, еще одного увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В ночь на 9 апреля в поселке Ириновка во Всеволожском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. На трассе "Санкт-Петербург – Морье" на Дороге Жизни водитель Daewio Nexia не справился с управлением и врезался в дерево. Об этом сообщается в группе "Дорожный инспектор".

Как оказалось, водитель сел за руль иномарки в состоянии алкогольного опьянения. В результате случившегося погибли двое его пассажиров – супруги мужчина и женщина 40 лет, еще одного увезли в больницу в тяжелом состоянии. Сам водитель не пострадал.

Мужчина, управлявший машиной, доставлен в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что каршеринг врезался в трамвай на проспекте Испытателей.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор.