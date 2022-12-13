На перекрестке Блюхера и Кондратьевского произошло смертельное ДТП с участием иномарки

Очевидцы сообщают о трупе.

На пересечении Кондратьевского проспекта и Маршала Блюхера в воскресенье, 19 марта, произошла серьезная авария. "Фольксваген" влетел в ограждение. В tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург" очевидцы сообщают, что видели труп.

На место аварии приехали две машины ДПС. Свидетели случившегося вызвали скорую помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург