  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На перекрестке Блюхера и Кондратьевского произошло смертельное ДТП с участием иномарки
Сегодня, 16:15
130
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На перекрестке Блюхера и Кондратьевского произошло смертельное ДТП с участием иномарки

0 0

Очевидцы сообщают о трупе.

На пересечении Кондратьевского проспекта и Маршала Блюхера в воскресенье, 19 марта, произошла серьезная авария. "Фольксваген" влетел в ограждение. В tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург" очевидцы сообщают, что видели труп. 

На место аварии приехали две машины ДПС. Свидетели случившегося вызвали скорую помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются. 

Ранее на Piter.tv: мужчина залил лицо пятилетней девочке из перцового баллончика .

Фото: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

Теги: кондратьевский проспект, проспект маршала блюхера, смертельное дтп, транспорт
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии