Мужчина залил лицо пятилетней девочке из перцового баллончика 

Неадеватный мужчина облил пятилетнюю девочку жидкостью из перцового баллончика. Пострадавшая получила ожоги лица и предплечий. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".
Пострадавшая попала в больницу. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии.
Медики оказали помощь малышке и отправили ее домой на лечение. Родители ребенка обратились в полицию.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Мотивы злоумышленника неизвестны.
Ранее на Piter.tv: прокуратура Невского района поставила на контроль уголовное дело об убийстве матерью новорожденной девочки.
Фото: Piter.tv
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