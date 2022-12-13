Мужчина залил лицо пятилетней девочке из перцового баллончика 

Медики оказали помощь малышке и отправили ее домой на лечение.

Неадеватный мужчина облил пятилетнюю девочку жидкостью из перцового баллончика. Пострадавшая получила ожоги лица и предплечий. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Пострадавшая попала в больницу. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии.

Медики оказали помощь малышке и отправили ее домой на лечение. Родители ребенка обратились в полицию.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Мотивы злоумышленника неизвестны.

Ранее на Piter.tv: прокуратура Невского района поставила на контроль уголовное дело об убийстве матерью новорожденной девочки.

Фото: Piter.tv