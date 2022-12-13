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Мужчина залил лицо пятилетней девочке из перцового баллончика 
Сегодня, 12:22
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Мужчина залил лицо пятилетней девочке из перцового баллончика 

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Медики оказали помощь малышке и отправили ее домой на лечение.

Неадеватный мужчина облил пятилетнюю девочку жидкостью из перцового баллончика. Пострадавшая получила ожоги лица и  предплечий. Об этом сообщили в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

Пострадавшая попала в больницу. Ребенок находится в удовлетворительном состоянии. 

Медики оказали помощь малышке и отправили ее домой на лечение. Родители ребенка обратились в полицию. 

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Мотивы злоумышленника неизвестны.

Ранее на Piter.tv: прокуратура Невского района поставила на контроль уголовное дело об убийстве матерью новорожденной девочки.

Фото: Piter.tv

Теги: ожоги, перцовый баллончик, полиция, ребенок, скорая помощь
Категории: Лента новостей, Картина дня, Происшествия, Новости СПб,

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