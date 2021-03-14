Камеры видеонаблюдения засняли ДТП на Наличной, в котором погиб таксист

В результате аварии погиб один человек, двое пострадали.

Появилось видео с ДТП на Васильевском острове, в котором 13 марта скончался водитель такси. Авария произошла в 21:34 у дома №48 по Наличной улице.

По информации ГУ МВД по Петербургу и области, водитель "Ренж Ровера" врезался в "Фольксваген", после чего автомобиль немецкого производства столкнулся еще с двумя машинами. Таким образом, в общей сложности участниками ДТП стали четыре транспортных средства, два из них принадлежат сервису такси.

В результате аварии водитель "Фольксвагена" скончался на месте от полученных травм. Пассажир "Хендэ" и водитель "Ренж Ровера" получили травмы. По факту произошедшего проводится проверка.

По информации группы в "ВКонтакте" "Дорожный инспектор", мужчина, который управлял "Ренж Ровером", был пьян.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с моментом ДТП, в котором каршеринг отлетел в маршрутку в центре Петербурга.

Видео: Piter.TV