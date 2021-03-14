Момент ДТП с отлетевшим в маршрутку каршерингом в центре Петербурга попал на видео

К счастью, автомобиль не сбил пешеходов, которые находились у маршрутки.

Piter.TV публикует видео с момента ДТП на Кирочной улице, в которое попали два легковых автомобиля и маршрутка. Каршеринговое авто задело другую легковушку, после чего врезалась в общественный транспорт и отлетело в сторону.

Авария произошла днем 14-го марта. В результате столкновения каршеринговая машина серьезно пострадала. У другого автомобиля, предположительно, такси, вылетела передняя фара. Сведения о пострадавших уточняются.

Один из комментаторов отметил, что больше всего жаль маршрутку, которая "спокойно стояла".

Видео: Piter.TV