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Момент ДТП с отлетевшим в маршрутку каршерингом в центре Петербурга попал на видео

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К счастью, автомобиль не сбил пешеходов, которые находились у маршрутки.

Piter.TV публикует видео с момента ДТП на Кирочной улице, в которое попали два легковых автомобиля и маршрутка. Каршеринговое авто задело другую легковушку, после чего врезалась в общественный транспорт и отлетело в сторону.

Авария произошла днем 14-го марта. В результате столкновения каршеринговая машина серьезно пострадала. У другого автомобиля, предположительно, такси, вылетела передняя фара. Сведения о пострадавших уточняются. 

Один из комментаторов отметил, что больше всего жаль маршрутку, которая "спокойно стояла". 

Видео: Piter.TV

Теги: видео с дтп, дтп, каршеринг, маршрутка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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