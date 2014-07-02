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В центре города столкнулись такси, каршеринг и маршрутка
Сегодня, 15:07
23
kraratau27

В центре города столкнулись такси, каршеринг и маршрутка

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Серьезно пострадавших нет.

Сегодня днем в Центральном районе Петербурга случилась автомобильная авария с участием каршеринга, такси и маршрутки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной версии, после столкновения каршеринга с такси взятый в прокат автомобиль отбросило в маршрутку. В результате ДТП никто сильно не пострадал. 

На фото видно, что задний бампер у каршеринга сильно помяло.

Ранее в Piter.tv стало известно, что петербуржцы борются за проезд, соединяющий Красногвардейский и Невский районы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: аварии, восстания, дтп
Категории: ДТП, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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