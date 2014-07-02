В центре города столкнулись такси, каршеринг и маршрутка

Серьезно пострадавших нет.

Сегодня днем в Центральном районе Петербурга случилась автомобильная авария с участием каршеринга, такси и маршрутки. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По предварительной версии, после столкновения каршеринга с такси взятый в прокат автомобиль отбросило в маршрутку. В результате ДТП никто сильно не пострадал.

На фото видно, что задний бампер у каршеринга сильно помяло.

Ранее в Piter.tv стало известно, что петербуржцы борются за проезд, соединяющий Красногвардейский и Невский районы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб