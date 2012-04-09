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В тройном ДТП на Мурманском шоссе пострадали отец и сын из Петербурга

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Они вылетели через лобовое стекло.

На трассе "Кола" в Сегежском районе 23 ноября произошло смертельное ДТП. В аварии тяжело пострадали два жителя Петербурга, сообщили в МВД Карелии.

ДТП произошло 23 ноября около 15:40 в 40 километрах от города Сегежи. Столкнулись грузовик и два микроавтобуса. Четыре человека погибли на месте, их личности устанавливаются. Также двое вылетели через лобовое стекло от удара и были госпитализированы. Оба пострадавших – петербуржцы. За их жизни борются врачи.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее тройное ДТП с погибшим случилось на юге КАД.

Фото и видео: Telegram/ Полиция Карелии

Теги: мурманское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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