Тройное ДТП с погибшим случилось на юге КАД

Мусоровоз врезался в две машины, стоявшие на трассе после аварии.

Вечером в четверг, 23 ноября, на внутреннем кольце КАД произошла авария с участием трёх авто. Как стало известно Piter.TV, в результате происшествия погиб человек.

Авария случилась на участке 64 км + 666 м. Установлено, что 42-летний водитель, управляя мусоровозом Hyundai, двигаясь от Витебского проспекта в сторону Пулковского шоссе по второй полосе, совершил наезд на ВАЗ под управлением владельца 20-летнего владельца с последующим наездом на Hyundai Solaris c 34-летним мужчиной за рулём. Последние два авто стояли в указанной полосе после ДТП.

В результате происшествия водитель ВАЗ скончался на месте.

Водитель мусоровоза неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Ранее мы сообщили о том, что водитель отправился в больницу после ДТП на Римского-Корсакова.

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