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Водитель отправился в больницу после ДТП на Римского-Корсакова

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В центре Петербурга произошло ДТП, которое отправило в больницу пешеходов и водителя.

На проспекте Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге произошло ДТП вечером в среду, 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Легковой автомобиль Kia Optima, за рулем которого был 45-летний мужчина, вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов – 22-летних парня и девушку. В результате аварии пешеходы получили ушибы и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.

Водитель, получивший травмы средней степени тяжести, был госпитализирован. 

Ранее сообщалось, что мужчина ответит в суде за сбитого насмерть ребенка на пешеходном переходе в Выборгском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, центр
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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