Мужчина ответит в суде за сбитого насмерть ребенка на пешеходном переходе в Выборгском районе

Перед судом предстанет водитель ВАЗ, который сбил ребенка насмерть и скрылся.

Прокуратура Выборгского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего уроженца Волгоградской области. Он обвиняется по делу о нарушении ПДД с оставлением места ДТП, повлекшее смерть по неосторожности (п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в июне обвиняемый на LADA ВАЗ, нарушая ПДД, наехал на ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу на Выборгском шоссе на разрешающий сигнал светофора. После происшествия водитель с места преступления скрылся.

Из-за наезда ребенку причинены повреждения, от которых он погиб.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд.

Ранее сообщалось, что трамвай сбил женщину у станции метро "Озерки".

Фото: Piter.TV

