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Автоледи со 130 штрафами насмерть сбила пешехода на Московском проспекте

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Пешеход при это пытался перейти проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

ГУ МВД России проводит проверку по факту смертельного ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Около часа ночи 27 октября у дома 30 по Московскому проспекту 22-летняя женщина, управляя автомобилем Mercedes-Benz CLA, совершила наезд на 31-летнего мужчину, пытавшегося перейти проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Мужчина скончался на месте происшествия.

Как установили сотрудники ДПС, автоледи за последние два года 130 раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости. Следователи ГУ МВД России проводят проверку по факту смертельной аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: После смертельной аварии перед Лодейным Полем в отношении водителя маршрутки завели уголовное дело.

Видео: МВД

Теги: mercedes-benz, московский проспект, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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